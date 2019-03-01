4 «привета» Великой Отечественной обезвредили саперы за день

01.03.2019 20:26 170

4 боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в пятницу, 1 марта, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. В Людиновском районе на берегу озера Ломпадь нашли ручную гранату РГ-42. В Козельском районе в овраге в 1,5 км от села Волконское нашли 3 ручных гранаты Ф-1. Саперы напоминают что найденные боеприпасы нельзя трогать, бить, кидать в огонь, закапывать, разбирать.



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