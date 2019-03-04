Сербские святыни привезут в Никитский храм

04.03.2019 08:01 268

Святыни сербского монастыря Хиландар принесут в калужский храм Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) на время Великого поста. В храм принесут чудотворные иконы Божией Матери «Всецарица», «Троеручица» и «Иверская», ковчег с частицами Гроба, Креста и Хитона Господа нашего Иисуса Христа, ковчеги с частицами мощей угодников Божиих: великомученика Пантелеимона, святителя Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, мученика Федора Тирона, преподобного Илии Муромца, святителя Григория Богослова, Анастасии Узорешительницы, святителя Нектария Эгинского, священномученика Харлампия Магнезийского, преподобного Афанасия Афонского, и других. Встретят святыни у стен храма 10 марта в 8:30 утра



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