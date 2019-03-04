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Кондровчанин фиктивно зарегистрировал 4 мигрантов

04.03.2019 06:27 0 266
Кондровчанин фиктивно зарегистрировал 4 мигрантов

Житель Кондрово поставил на регистрационный учет 4 приезжих, сообщила 3 марта пресс-служба областного УМВД.

При этом мужчина знал, что жить у него мигранты не будут.

Свою вину создатель резиновой квартиры признал, ему грозит до 3 лет заключения. Одна судимость у кондровчанина уже есть.

 


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