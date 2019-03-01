Предприниматель привез тысячи семян без контроля

01.03.2019 20:37 176

Калужский предприниматель привез партию семян для посева из Москвы, сообщила пресс-служа областного управления россельхознадзора в пятницу, 1 марта.

В количестве почти 4 тысячи штук он завез семена овощных, лекарственных и газонных культур. У семян был карантинный сертификат. Но предприниматель не сообщил о привозе в спецорганы и контроль посевного материала не провели.

Предпринимателю вынесли предупреждение.