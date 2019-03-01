53 ДТП произошло в области за день

01.03.2019 18:41 125

За четверг, 28 февраля, в Калужской области зарегистрировано 52 ДТП с материальным ущербом. Также произошла 1 авария, в которой пострадал 1 человек.

Инспекторы остановили более 5,4 тысяч нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. 10 водителей были нетрезвы, 9 выехали на «встречку», 69 пешеходов перешли дорогу не по правилам.