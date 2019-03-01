Многодетная мать пыталась сжечь сожителя и свекровь

01.03.2019 14:52 199

35-летнюю жительницу Перемышльского района признали виновной в попытке убить сожителя и его мать и поджоге их дома, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 1 марта.

Женщина поругалась с отцом ее третьего ребенка в марте прошлого года. Она разлила самогон по полу дома, подожгла плед, от которого загорелось здание и ушла, закрыв ручку входной двери отверткой.

Мужчине удалось разбить окно и выбраться вместе с пожилой матерью. Дом выгорел полностью.

Многодетную мать приговорили к 8 годам колонии.