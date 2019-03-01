Квартиросъемщик продал стиральную машинку и посуду хозяина

01.03.2019 14:46 178

Калужанин некоторое время сдавал квартиру, а когда пришел забирать ключи у арендатора, то обнаружил, что мужчины и части вещей в доме нет, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 1 марта.

Сначала хозяин пытался дозвониться до бывшего квартиросъемщика. Но когда не смог — отправился в полицию.

Выяснилось, 22-летний приезжий из ближнего зарубежья продал стиральную машинку и кухонную утварь арендатора. Получил 20 тысяч.

У молодого человека уже есть судимость. Теперь ему грозит срок за кражу.