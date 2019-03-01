Снега в Калуге наскребли всего на 77 КамАЗов

01.03.2019 13:56 171

В ночь на пятницу, 1 марта, с калужских улиц вывезли 772 кубометра снега, это около 77 КамАЗов. В середине зимы за ночь их количество доходило до нескольких сотен.

Снег с городских улиц ночью соскребали 60 машин и 80 дорожных рабочих. Днем уборкой города продолжили заниматься 106 человек и 64 авто.

Снег вывозили с: улиц Дзержинского, Кирова, Рылеева, Московской, бульвара Кирова, Театральнго сквера, комплекса 600-летия Калуги, Золотой аллеи, Ждамировской, Родниковой, Киевки, Турбостроителей, Новослободской, Болдина, 2-го Городского проезда.