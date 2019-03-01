Калужским крестьянам выплатили долги по зарплате

01.03.2019 13:27 243

281 работнику ООО «Калужская Нива» за январь задолжали зарплату более 7,5 млн рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 1 марта.

Руководство хозяйства заставили заплатить сотрудниками не только долги, но и компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты.

Прокуратура будет контролировать, чтобы в дальнейшем не было задержек в выплатах.