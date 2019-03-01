Жительница Обнинска в две резиновые квартиры «поселила» почти 300 мигрантов

01.03.2019 12:50 279

Жительница наукограда зарегистрировала в своих двух квартирах 292 мигранта, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 1 февраля.

Такое количество приезжих она прописала за два года с 2017 по 2018. Естественно, в квартирах приезжие не жили.

Дело создательницы резиновой квартиры направили в суд.

Портал obninsk.name сообщает, что речь идет о правозащитнице Татьяне Котляр. Это уже третье ее уголовное дело за регистрацию приезжих, но останавливаться женщина не планирует. Она уверена, что так помогает людям.