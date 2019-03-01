Тысячи калужских тюльпанов уехали в Казахстан

01.03.2019 12:02 258

Партия выращенных в калужской теплице и срезанных тюльпанов отправлена в республику Казахстан, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора в пятницу, 1 марта

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