Безработные мужчины спилили лес на 100 тысяч

01.03.2019 11:30 334

Двое жителей Хвастовичского района незаконно вырубили деревья на территории лесного хозяйства, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 1 марта. Деревья они спилили бензопилой, бревна вывезли на внедорожнике. Лесничеству причинен ущерб в 100 тысяч рублей. Постоянного источника дохода у нелегальных лесорубов нет. За незаконную рубку мужчинам грозит до 4 лет лишения свободы.



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