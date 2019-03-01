Калужский троллейбус опроверг информацию о сбитой старушке

01.03.2019 11:08 366

81-летняя старушка пострадала в результате несчастного случая в четверг, 28 февраля, на остановке «Московская площадь», сообщается в официальной группе Управления Калужского троллейбуса.

Ранее сообщалось, что пенсионерку сбил водитель троллейбуса. Но сотрудники УКТ это опровергли.

- На месте происшествия были опрошены свидетели, в том числе и водитель троллейбуса. Факт наезда троллейбусом на пострадавшую не подтверждается никакими объективными данными, - говорится в сообщении в официальной группе.

Старушка упала на остановке и повредила ногу. Причина ее падения выясняется.