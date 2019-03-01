Калужский троллейбус опроверг информацию о сбитой старушке

81-летняя старушка пострадала в результате несчастного случая в четверг, 28 февраля, на остановке «Московская площадь», сообщается в официальной группе Управления Калужского троллейбуса.
Ранее сообщалось, что пенсионерку сбил водитель троллейбуса. Но сотрудники УКТ это опровергли.
- На месте происшествия были опрошены свидетели, в том числе и водитель троллейбуса. Факт наезда троллейбусом на пострадавшую не подтверждается никакими объективными данными, - говорится в сообщении в официальной группе.
Старушка упала на остановке и повредила ногу. Причина ее падения выясняется.
|
Колбаса, свинина и сыр поднялись в цене 01.03.2019 15:38
Обнинские наркоторговцы получили по 8 лет колонии 01.03.2019 15:17
Многодетная мать пыталась сжечь сожителя и свекровь 01.03.2019 14:52
Квартиросъемщик продал стиральную машинку и посуду хозяина 01.03.2019 14:46
Снега в Калуге наскребли всего на 77 КамАЗов 01.03.2019 13:56
Калужским крестьянам выплатили долги по зарплате 01.03.2019 13:27
Тысячи калужских тюльпанов уехали в Казахстан 01.03.2019 12:02
Безработные мужчины спилили лес на 100 тысяч 01.03.2019 11:30
Электрички в Москву опаздывали из-за повреждения контактного провода 01.03.2019 10:54
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: