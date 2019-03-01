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Электрички в Москву опаздывали из-за повреждения контактного провода

01.03.2019 10:54 0 335
Электрички в Москву опаздывали из-за повреждения контактного провода

Контактный провод был поврежден на участке между станциями Внуково и Солнечная киевского направления утром в пятницу, 1 марта.

На время движение электричек в Москву и из Москвы пришлось организовать в реверсивном режиме, то есть по одному пути. Провод оперативно восстановили.

По данным пресс-службы МЖД, утром в пятницу задерживались только три электрички этого направления.


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