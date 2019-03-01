Баня сгорела ночью в Жуковском районе

01.03.2019 10:22 62

В пятницу, 1 марта, загорелась баня в деревне Марфино Жуковского района.

Сообщение о возгорании пожарные получили в 4:04 утра. На место выехали две спецмашины и 8 спасателей. Они ликвидировали возгорание.

В результате пожара люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.