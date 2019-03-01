Грибовод пытался откупить нелегальных работников от полиции

01.03.2019 09:43 123

Граждане Узбекистана, не имеющие разрешения на работу в России, выращивали грибы в Жуковском районе, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета в пятницу, 1 марта.

Предприниматель передал сотруднику полиции 50 тысяч, чтобы его освободили от ответственности за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, грибовод рассчитывал, что в будущем сотрудник органов будет сообщать о проверках заранее.

Полицейский взятку не взял. Он сообщил руководству о предложении, поэтому деньги передавались во время оперативного эксперимента.

Суд приговорил бизнесмена к году лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч.