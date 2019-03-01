Мужчину дважды наказали за потерянный паспорт

01.03.2019 07:27 303

В Людиново местный житель на днях обратился в полицию по вопросу восстановления утерянного паспорта.

В январе сотрудник ведомства выписал ему административное предупреждение за утерю документа. А в феврале начальник миграционного отдела по той же причине назначил гражданину штраф в 300 рублей.

Мужчина обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность такого двойного наказания. Проверка подтвердила, что гражданин дважды понес административное наказание за одно нарушение. А это противозаконно.

Прокуратура вынесла протест с требованием прекратить производство по делу, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 28 февраля.