В результате ДТП на Заречной пострадал пешеход

01.03.2019 07:07 496

Вечером в четверг, 28 февраля, спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Заречной. Автомобиль Ford наехал на пешехода. В результате ДТП есть пострадавший. Всего на месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.



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