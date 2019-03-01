В результате ДТП на Заречной пострадал пешеход

Вечером в четверг, 28 февраля, спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Заречной.
Автомобиль Ford наехал на пешехода. В результате ДТП есть пострадавший.
Всего на месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.
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