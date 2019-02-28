В Обнинске начался суд над «черным риэлтором»

28.02.2019 19:07 76

Десять эпизодов мошенничества будет рассмотрено в суде по делу известной местным жителям Фроловой-Ефименко, сообщает новостной портал Obninsk.Name в четврег, 28 февраля.

Женщина в качестве риэлтора брала задаток за недвижимость, после чего пропадала вместе с деньгами. За это неоднократно привлекалась к административной ответственности. Однако продолжала обманывать доверчивых горожан, представляясь разными именами.

Сумма нанесенного ею ущерба составляла от 50 тысяч до 3 миллионов рублей.