Хозпостройка сгорела в Малоярославецком районе

28.02.2019 18:53 76

Утром в четверг, 28 февраля, спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославецком районе. В деревне Меличкино загорелась хозяйственная постройка. На месте работали 4 человека и 1 единица техники. Пожар потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.



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