Боровчане назвали улицу в честь Аршавина, но обнинцам это не понравилось

28.02.2019 18:45 91

Жительница Обнинска, проезжая Олимпийскую деревню в Кабицыно Боровского района, заметила, что одна из улиц названа в честь футболиста Андрея Аршавина. Этот факт ее сильно возмутил, так как футболист широко известен своими скандалами.

Названия улиц в Кабицыно придумывали к Олимпиаде, которая проходила в 2014 году. Так в поселке появились улицы Алины Кабаевой, Елены Исинбаевой, Евгения Плющенко.

Пока улица имени Аршавина не входит в территорию Обнинска. Но после планируемого расширения территорий наукограда она войдёт в состав города, сообщает новостной портал Obninsk.Name в четверг, 28 февраля.