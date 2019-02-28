Более 3 миллиардов рублей долгов вернули приставы за прошедший год

28.02.2019 18:06 105

В среду, 27 февраля, состоялось заседание Управления Федеральной службы судебных приставов, сообщила пресс-служба УФССП.

На встрече были подведены итоги по прошедшему году. Было отмечено, что калужане стали хуже платить по долгам. Общее количество исполнительных производств увеличилось на 4,9%, по сравнению с 2017 годом.

Подросли и суммы долгов. Всего за 2018 год приставы взыскали 3,3 миллиарда рублей. Из них 539 миллионов задолженностей по налогам, 273 миллиона - по административным штрафам, 32,5 миллиона - по штрафам за совершенные преступления.

Приставы отметили, что на должников эффективнее всего действуют запреты выезда за границу и управления автомобилем.