Калужанам расскажут, как защитить свои права при покупке товаров через интернет

28.02.2019 13:06 189

В преддверии Всемирного дня прав потребителей Роспотребнадзор решил организовать встречу с калужанами. Темой беседы станет - защита прав потребителей при дистанционном способе продажи товаров, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 28 февраля. Мероприятие пойдет 5 марта в здании областной библиотеки, по адресу: улица Луначарского, д.6. Начало в 14-00. Участие бесплатное.



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