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В Калуге ночью загорелась квартира

28.02.2019 12:45 0 513
В Калуге ночью загорелась квартира

В четверг, 28 февраля, около 3 часов ночи поступило сообщение о пожаре на улице Баумана. В одном из домов загорелась квартира.

На место проишествия прибыло 10 человек и 4 единицы техники. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.

 


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