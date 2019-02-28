В Калуге ночью загорелась квартира

28.02.2019 12:45 513

В четверг, 28 февраля, около 3 часов ночи поступило сообщение о пожаре на улице Баумана. В одном из домов загорелась квартира.

На место проишествия прибыло 10 человек и 4 единицы техники. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.