Студент-иностранец защитился от пьяного калужанина с ножом и попал в СИЗО

28.02.2019 12:33 42

Двое друзей-калужан решили выпить, и попойка затянулась на неделю. От шумных пьяных мужчин устали и соседи и студент, гражданин ближнего зарубежья, который снимал комнату в квартире, где выпивали приятели.

Во время очередного шумного возлияния, молодой человек подошел к хозяину квартиры и сделал замечание. В ответ пьяный мужчина кинулся на парня с ножом. В драке студент ударил нападавшего ногой в голову. От полученной травмы пострадавший скончался.

Сотрудниками полиции по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодой человек отправлен в СИЗО. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД в четверг, 28 февраля.