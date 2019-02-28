В МФЦ пройдут консультации по защите прав потребителей

Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации по вопросам защиты прав потребителей. Они будут проходить 6 марта в Обнинске и 7 марта в Калуге в отделениях МФЦ, расположенных по адресам:
Обнинск, проспект Маркса, д.130
Калуга, улица Хрустальная, д.34а
Калуга, улица Димитрова, д.24
Всех желающих получить разъяснения будут ждать с 10 до 15.
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