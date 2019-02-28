В МФЦ пройдут консультации по защите прав потребителей

28.02.2019 11:25 118

Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации по вопросам защиты прав потребителей. Они будут проходить 6 марта в Обнинске и 7 марта в Калуге в отделениях МФЦ, расположенных по адресам:

Обнинск, проспект Маркса, д.130

Калуга, улица Хрустальная, д.34а

Калуга, улица Димитрова, д.24

Всех желающих получить разъяснения будут ждать с 10 до 15.