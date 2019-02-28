38 ДТП произошло в области за минувшие сутки

28.02.2019 10:48 162

За прошедшую среду, 27 февраля, в Калужской области сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено 38 ДТП, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Восемь водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии, 15 водителей перевозили детей без детского кресла, 74 пешехода перешли дорогу в неположенном месте, 3 автолюбителя выехали на полосу встречного движения.

Всего было составлено почти 6 тысяч протоколов о нарушениях правил дорожного движения.