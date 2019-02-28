9 000 украла у пенсионерки приятельница

28.02.2019 10:25 208

В Бетлице 64-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Пенсионерка рассказала, что накануне выпивала со своей знакомой. А через некоторое время обнаружила пропажу 9 тысяч рублей, которые лежали на кровати.

Полицейские быстро установили, что приятельницей, подозреваемой в хищении, оказалась 37-летняя местная жительница. Она уже была ранее судима за кражу. Женщина задержана. Ведется следствие, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 28 февраля.