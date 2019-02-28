Аварийность на объездной дороге в Калуге снизилась на 48%

28.02.2019 10:09 173

Общая аварийность на федеральных трассах Калужской области снизилась на 12% за 2018 год, сообщила пресс-служба УПРДОР в среду, 27 февраля.

Наибольшее снижение аварийности зафиксировано на дороге обход Калуги. Там аварий уменьшилось почти на 48%. Также значительно меньше ДТП было зарегистрировано на трассе Калуга – Перемышль – Белёв – Орел (на 33%).

Улучшение безопасности связывают с проведенным ремонтом на дорогах. Всего за 2018 год было отремонтировано около 157 километров дорожного покрытия, установлено 5 светофоров и более 48 километров ограждений.