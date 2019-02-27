Пьяного юношу-водителя задержали в день защитника отечества

27.02.2019 20:08 133

20-летнего пьяного водителя задержали сотрудники ДПС около 2 часов ночи в День защитника отечества в Износковском районе, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД в среду, 27 февраля.

Прибор показал, что в выдыхаемом молодым человеком воздухе 0,657 мг/л алкоголя. При этом мужчину уже лишали прав за нетрезвое вождение. Юноше грозит до двух лет лишения свободы.

Всего же за 5 дней, с 22 по 26 февраля, инспекторы задержали 62 нетрезвых водителя.