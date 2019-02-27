Почти 2 тысячи нарушителей поймали инспекторы за день

27.02.2019 20:42 162

За вторник, 26 февраля. В Калужской области произошло 46 мелких аварий и 1 крупная, к которой пострадали 3 человека.

За этот день инспекторы ГИБДД остановили 1907 нарушителей правил дорожного движения, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Из них 9 водителей были пьяны, 10 нарушили правила перевозки детей, 2 выехали на «встречку». Оштрафовали и 74 пешехода-нарушителя.