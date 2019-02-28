В Калужской области засеют 343 тысячи га

28.02.2019 07:00 132

Хозяйства калужской области планируют в этом году засеять 343 тысячи га, что на 13,3 тысячи или 4% больше, чем в 2018 году, сообщило в среду, 27 февраля, министерство сельского хозяйства региона.

Значительно возрастет зерновой клин в Барятинском, Жуковском, Перемышльском, Ульяновском, Мещовском районах.

Хозяйства на 85% обеспечены семенами, при этом 85% из них качественные.

Сельхозтехника готова на 88%. Удобрений закуплено 5,5 тысяч тонн, а надо 30 тысяч. Крестьяне продолжают запасать необходимое.