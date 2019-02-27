Баня горела, но не догорела в Жуково

Баня загорелась в Жуково в среду, 27 февраля, на улице М.Горького.
Пожар, по данным спасателей, начался в 17:28. на место возгорания выехали 6 пожарных и 2 спецмашины. Судя по оперативным фото, здание бани от огня пострадало, но полностью не сгорело.
В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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