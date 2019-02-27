Калужский полицейский нанес серьезные травмы задержанному и подозревается в превышении полномочий

Участковый уполномоченный травмировал мужчину, доставленного в отдел за мелкое хулиганство в Калужской области, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР в среду, 27 февраля.
Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Непродолжительное время он провел в камере административных задержанных, затем дежурный вызвал «скорую» и мужчину доставили в больницу.
«Участковый сообщил, что принял решение о применении физической силы в связи с тем, что задержанный, по его мнению, оказывал сопротивление», - говорится в сообщении пресс-службы.
Между тем следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, провели судебно-медицинскую экспертизу. Следственные действия версию полицейского не подтвердили.
Уголовное дело возбуждено п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как сообщила пресс-служба областного управления МВД, если вина сотрудника будет подтверждена, его уволят из органов по отрицательным мотивам, его непосредственное начальство привлекут к дисциплинарной ответственности.
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