Калужский полицейский нанес серьезные травмы задержанному и подозревается в превышении полномочий

27.02.2019 18:41 206

Участковый уполномоченный травмировал мужчину, доставленного в отдел за мелкое хулиганство в Калужской области, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР в среду, 27 февраля.

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Непродолжительное время он провел в камере административных задержанных, затем дежурный вызвал «скорую» и мужчину доставили в больницу.

«Участковый сообщил, что принял решение о применении физической силы в связи с тем, что задержанный, по его мнению, оказывал сопротивление», - говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, провели судебно-медицинскую экспертизу. Следственные действия версию полицейского не подтвердили.

Уголовное дело возбуждено п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщила пресс-служба областного управления МВД, если вина сотрудника будет подтверждена, его уволят из органов по отрицательным мотивам, его непосредственное начальство привлекут к дисциплинарной ответственности.