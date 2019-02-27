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Фиктивно зарегистрировавший мигрантку мужчина пытался откупиться от сотрудников ФСБ

27.02.2019 18:37 0 103
Фиктивно зарегистрировавший мигрантку мужчина пытался откупиться от сотрудников ФСБ

32-летний житель Жукова фиктивно зарегистрировал гражданку Таджикистана на своей жилплощади, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

На мужчину составили протокол сотрудники УФСБ, тогда он попытался «оплатить» его за 15 тысяч непосредственно силовику. Деньги он передавал под оперативным контролем на автостоянке.

Житель Жукова уверяет, что фиктивно зарегистрированная женщина — его родственница и живет она в столице.

Мужчину обвиняют в даче взятки. Он под домашним арестом.


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