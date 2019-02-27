Фиктивно зарегистрировавший мигрантку мужчина пытался откупиться от сотрудников ФСБ

32-летний житель Жукова фиктивно зарегистрировал гражданку Таджикистана на своей жилплощади, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.
На мужчину составили протокол сотрудники УФСБ, тогда он попытался «оплатить» его за 15 тысяч непосредственно силовику. Деньги он передавал под оперативным контролем на автостоянке.
Житель Жукова уверяет, что фиктивно зарегистрированная женщина — его родственница и живет она в столице.
Мужчину обвиняют в даче взятки. Он под домашним арестом.
|
Баня горела, но не догорела в Жуково 27.02.2019 19:02
Анненки оставят без газа после мартовских праздников 27.02.2019 17:11
Бывший муж влез в семейный конфликт и получил по лицу 27.02.2019 13:41
Пьяный водитель-рецидивист сядет на 2 года 27.02.2019 13:19
Лжеинвалид получил более 480 тысяч незаконного пособия 27.02.2019 13:02
Пьяный наматерился на уголовное дело 27.02.2019 11:13
Электричество планово отключили в пригородах и на окраине Калуги 27.02.2019 10:49
Юноша воровал в магазине все подряд 27.02.2019 10:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: