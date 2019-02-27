Анненки оставят без газа после мартовских праздников

27.02.2019 17:11 213

15 марта «Газпром газораспределение Калуга» будет проводить работы на газопроводе высокого давления в Анненках на улице Вишневского, сообщило предприятие. Из-за этого с 9:00 до 16:00 газ отключат: ул. Ипподромная, жилые дома: 1, 1 б, 3 а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 13 а, 15, 17, 21, 23, 37;

ул. Анненки, жилые дома: 2, 15 в;

ул. Анненки, д. 6 (п/л «Сокол»);

ул. Беговая, д. 15 (ВДНХ);

ул. Вишневского, д. 1 (котельная детской больницы, котельная роддома);

ул. Вишневского, д. 2;

ул. Вишневского, д. 6 а;

Калуга-бор (Администрация губернатора);

Калуга-бор, д. 3 (ФГБУ Детский психоневрологический санаторий Калуга Бор Минздрава РФ);

Калуга-бор, д. 5 (ООО «Газпромнефть-Калуга);

Калуга-бор, д. 15 (ГКУЗ детский санаторий им. Павлика Морозова);

Калуга-бор, д. 17;

ул. Святослава Федорова, д. 5 (ФГУ МНТК Микрохирургия глаза);

ул. Святослава Федорова (Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»);

Сосновый бор, д. 39 (гостиница «Приокская»).



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