Анненки оставят без газа после мартовских праздников

15 марта «Газпром газораспределение Калуга» будет проводить работы на газопроводе высокого давления в Анненках на улице Вишневского, сообщило предприятие.
Из-за этого с 9:00 до 16:00 газ отключат:
ул. Ипподромная, жилые дома: 1, 1 б, 3 а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 13 а, 15, 17, 21, 23, 37;
ул. Анненки, жилые дома: 2, 15 в;
ул. Анненки, д. 6 (п/л «Сокол»);
ул. Беговая, д. 15 (ВДНХ);
ул. Вишневского, д. 1 (котельная детской больницы, котельная роддома);
ул. Вишневского, д. 2;
ул. Вишневского, д. 6 а;
Калуга-бор (Администрация губернатора);
Калуга-бор, д. 3 (ФГБУ Детский психоневрологический санаторий Калуга Бор Минздрава РФ);
Калуга-бор, д. 5 (ООО «Газпромнефть-Калуга);
Калуга-бор, д. 15 (ГКУЗ детский санаторий им. Павлика Морозова);
Калуга-бор, д. 17;
ул. Святослава Федорова, д. 5 (ФГУ МНТК Микрохирургия глаза);
ул. Святослава Федорова (Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»);
Сосновый бор, д. 39 (гостиница «Приокская»).
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