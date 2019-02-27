Пьяный водитель-рецидивист сядет на 2 года

27.02.2019 13:19 124

Жителя Козельского района поймали за рулем автомобиля в состоянии опьянения,сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 27 февраля.

В выдыхаемом воздухе у мужчины обнаружили 0,763 мг/л алкоголя. Водитель уже был лишен прав и даже приговорен к условному сроку за нетрезвое вождение.

Условный срок суд заменил на реальный. Мужчина проведет 2 года в колонии-поселении. После этого он в течение 3 лет не сможет сесть за руль.