Всего чуть более трех сотен кубометров снега вывезли с калужских улиц

27.02.2019 12:34 117

За ночь на среду, 27 февраля, с калужских улиц вывезли 347 кубометров снега. В более снежные дни из города вывозили по несколько тысяч кубометров.

Над уборкой города трудились ночью 53 спецмашины и 80дорожных рабочих. Днем наводить порядок продолжили 90 человек и 68 спецмашин.

Снег вывозится с: Дамбы, Набережной, Воробьевской, пешеходной зоны Театральной улицы, Театрального сквера, переулка Ольговский.