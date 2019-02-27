Электричество планово отключили в пригородах и на окраине Калуги

В среду, 27 февраля, произошли плановые отключения электроэнергии в Калуге, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 9:00 до 18:00 света не будет:
ул.Новозаречная
С 9:00 до 17:00:
д. Песочная,
д. Борисовка,
д. Марьинка,
д. Воровая,
п/л «Звездный»,
д. Шахты,
д. Учхоз,
д. Азарово
С 10:00 до 16:00 электричесвто отключили:
Д. Крутицы,
д. Горенское
С 12:00 до 17:00 без энергии останутся:
д. Аненки,
д. Авчурино (Ферзиковский район)
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