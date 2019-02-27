Электричество планово отключили в пригородах и на окраине Калуги

27.02.2019 10:49 51

В среду, 27 февраля, произошли плановые отключения электроэнергии в Калуге, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 9:00 до 18:00 света не будет: ул.Новозаречная

С 9:00 до 17:00:

д. Песочная,

д. Борисовка,

д. Марьинка,

д. Воровая,

п/л «Звездный»,

д. Шахты,

д. Учхоз,

д. Азарово С 10:00 до 16:00 электричесвто отключили: Д. Крутицы,

д. Горенское С 12:00 до 17:00 без энергии останутся: д. Аненки,

д. Авчурино (Ферзиковский район)



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