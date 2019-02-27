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Электричество планово отключили в пригородах и на окраине Калуги

27.02.2019 10:49 0 51
Электричество планово отключили в пригородах и на окраине Калуги

В среду, 27 февраля, произошли плановые отключения электроэнергии в Калуге, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 9:00 до 18:00 света не будет:

  • ул.Новозаречная

  • С 9:00 до 17:00:

  • д. Песочная,

  • д. Борисовка,

  • д. Марьинка,

  • д. Воровая,

  • п/л «Звездный»,

  • д. Шахты,

  • д. Учхоз,

  • д. Азарово

С 10:00 до 16:00 электричесвто отключили:

  • Д. Крутицы,

  • д. Горенское

С 12:00 до 17:00 без энергии останутся:

  • д. Аненки,

  • д. Авчурино (Ферзиковский район)


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