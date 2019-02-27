Юноша воровал в магазине все подряд

27.02.2019 10:30 106

19-летнего юношу задержали в Людиновском районе за кражу товаров из местного торгового предприятия, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 27 февраля. Пристрастия молодого вора отличались разнообразием. В списке похищенного дорогостоящая алкогольная продукция, кофе, шампунь, триммер, фен, электрическая зубная щетка. Общая стоимость наворованного — 10 тысяч рублей. Молодому человеку за кражу грозит до 2 лет лишения свободы.



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