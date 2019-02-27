Сельский гараж сгорел в Ульяновском районе

27.02.2019 08:59 187

Во вторник, 26 февраля, загорелся гараж в селе Дудоровский Ульяновского района.

О пожаре спасателям сообщили в 21:22. Тушили гараж силами четырех человек на одной спецмашине. О серьёзности повреждений, которые получило имущество, пока не сообщается.

В результате возгорания ни один человек не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняет инспектор госпожнадзора.