Сельский гараж сгорел в Ульяновском районе

Во вторник, 26 февраля, загорелся гараж в селе Дудоровский Ульяновского района.
О пожаре спасателям сообщили в 21:22. Тушили гараж силами четырех человек на одной спецмашине. О серьёзности повреждений, которые получило имущество, пока не сообщается.
В результате возгорания ни один человек не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняет инспектор госпожнадзора.
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