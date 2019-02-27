В Калуге определят лучшее горнодобывающее предприятие

27.02.2019 08:08 294

Региональное министерство природных ресурсов и экологии 1 марта запустит конкурс «Лучший недропользователь Калужской области».

Мероприятие организовано с целью простимулировать горнодобывающие комплексы области к внедрению новейших технологий по добыче и переработке минерального сырья, сообщила пресс-служба министерства во вторник, 26 февраля.

В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности. Итоги будут подведены 25 марта, а награждение победителей состоится на праздновании Дня геолога.

Подробнее о правилах участия и проведения конкурса можно узнать на этой странице.