Весеннее половодье ожидается в пределах нормы

26.02.2019 19:58 124

25 февраля в Москве прошло совещание по подготовке к весеннему половодью, в котором приняли участие калужские спасатели, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 26 февраля.

По предварительным оценкам половодье ожидается в пределах максимальных значений нормы. В верховьях Оки его начало придется на первую половину марта и будет более продолжительным, чем в прошлом году.