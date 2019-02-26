Случай бешенства зарегистрирован в Хвастовичком районе

Лабораторные исследования подтвердили наличие бешенства в головном мозге енотовидной собаки из села Подбужье Хвастовичского района, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области во вторник, 26 февраля.
Местным животноводам рекомендовано принять меры по недопущению диких животных к стадам и животноводческим помещениям.
Собак и кошек в опасной зоне необходимо профилактически привить от бешенства. При подозрительном поведении животное надо изолировать и вызвать ветврача.
|
Весеннее половодье ожидается в пределах нормы 26.02.2019 19:58
Зубров посчитали с помощью беспилотников 26.02.2019 19:27
УПРДОР готовится к летнему режиму и жаре в 32 градуса 26.02.2019 18:50
Балабаново зарастает мусором 26.02.2019 17:47
Калужские добровольцы потушили 23 пожара с начала года 26.02.2019 17:28
Приставы посоревновались во взыскании алиментов 26.02.2019 12:52
Фотоконкурс «Зеленый город-2019» проходит в Обнинске 26.02.2019 11:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: