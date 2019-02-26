Случай бешенства зарегистрирован в Хвастовичком районе

26.02.2019 19:39 122

Лабораторные исследования подтвердили наличие бешенства в головном мозге енотовидной собаки из села Подбужье Хвастовичского района, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области во вторник, 26 февраля.

Местным животноводам рекомендовано принять меры по недопущению диких животных к стадам и животноводческим помещениям.

Собак и кошек в опасной зоне необходимо профилактически привить от бешенства. При подозрительном поведении животное надо изолировать и вызвать ветврача.