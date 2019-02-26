Зубров посчитали с помощью беспилотников

Ежегодно в феврале зоологи проводят подсчет животных в самой крупной группировки зубра в России.
Учеты проводились на стыке Орловской, Калужской, Тульской и Брянской областей, сообщила пресс-служба национального парка «Угра» во вторник, 26 февраля.
Основным методом определения численности животных стало визуальное наблюдение на подкормочных площадках. Также с целью учета применялись беспилотные летательные аппараты и фотоловушки.
Во время проведения учетов на территории национального парка «Угра» находилось 27 зубров.
Всего же по данным прошлого года на территории вышеназванных четырех областей, насчитывала 681 животное, что составляет 63% от количества всех вольноживущих зубров, обитающих в России.
|
Весеннее половодье ожидается в пределах нормы 26.02.2019 19:58
Случай бешенства зарегистрирован в Хвастовичком районе 26.02.2019 19:39
УПРДОР готовится к летнему режиму и жаре в 32 градуса 26.02.2019 18:50
Балабаново зарастает мусором 26.02.2019 17:47
Калужские добровольцы потушили 23 пожара с начала года 26.02.2019 17:28
Приставы посоревновались во взыскании алиментов 26.02.2019 12:52
Фотоконкурс «Зеленый город-2019» проходит в Обнинске 26.02.2019 11:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: