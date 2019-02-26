Зубров посчитали с помощью беспилотников

26.02.2019 19:27 133

Ежегодно в феврале зоологи проводят подсчет животных в самой крупной группировки зубра в России.

Учеты проводились на стыке Орловской, Калужской, Тульской и Брянской областей, сообщила пресс-служба национального парка «Угра» во вторник, 26 февраля.

Основным методом определения численности животных стало визуальное наблюдение на подкормочных площадках. Также с целью учета применялись беспилотные летательные аппараты и фотоловушки.

Во время проведения учетов на территории национального парка «Угра» находилось 27 зубров.

Всего же по данным прошлого года на территории вышеназванных четырех областей, насчитывала 681 животное, что составляет 63% от количества всех вольноживущих зубров, обитающих в России.