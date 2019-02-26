УПРДОР готовится к летнему режиму и жаре в 32 градуса

26.02.2019 18:50 177

Росавтодор подготовил проект приказа, ограничивающего движение большегрузов по дорогам федерального назначения в неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба дорожного агенства во вторник, 26 февраля.

В приказе, в частности, предлагается ограничить движение тяжеловесных транспортных средств по дорогам с асфальтовым покрытием в период с 22 до 10 часов при дневной температуре свыше 32 градусов.

В настоящее время проект приказа направлен на рассмотрение в Минэкономразвития России.