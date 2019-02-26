Пенсионерки отдали около 85 тысяч рублей мошенникам, пытаясь помочь внукам

26.02.2019 18:09 158

В Обнинске жертвами мошенников стали две пенсионерки 88 и 86 лет, сообщил новостной портал Obninsk.Name во вторник, 26 февраля.

Оба раза к женщинам домой приходили незнакомые граждане. Они сообщали, что нужно помочь внуку, якобы совершившему преступление.

Женщины не запрашивая ни документы, ни расписки отдавали накопленные средства. Они даже не пытались позвонить своим родным, чтобы выяснить что произошло.

Полиция завела уголовные дела по данным случаям.