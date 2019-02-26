Балабаново зарастает мусором

26.02.2019 17:47 201

Жители Балабанова все больше возмущаются работой регионального оператора по вывозу мусора, сообщает новостной портал Obninsk.Name во вторник, 26 февраля. У местного монополиста регулярно возникают трудности со своевременным вывозом отходов с контейнерных площадок.

Однако помимо этой проблемы местные жители столкнулись еще с одной. Пакеты с бытовым мусором стали появляться на всех улицах города вдоль тротуаров.

Горожане винят в этом плохо воспитанных детей и иностранцев, которых по утрам автобусами увозят на работу.