Опыт строительства калужского экодука будет применен в Смоленской области

В Смоленской области на федеральной трассе М-1 «Беларусь» построят экодук, сообщила пресс-служба компании «Автодор» в понедельник, 25 февраля.
Сооружение появится на 184-м км трассы. В настоящий момент ведется проектирование объекта.
Первый в России экодук был построен в Калужской области на 170-м км трассы М-3 «Украина». Накопленный опыт в строительстве перехода для диких животных, будет распространяться и на другие дороги страны - сообщили специалисты Автодора.
Еще несколько экодуков появится в Подмосковье в рамках реализации проекта ЦКАД.
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