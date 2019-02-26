Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Вторник, 26 февраля
$ 65.26 0.26
74.09 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Опыт строительства калужского экодука будет применен в Смоленской области

26.02.2019 17:38 0 56
Опыт строительства калужского экодука будет применен в Смоленской области

В Смоленской области на федеральной трассе М-1 «Беларусь» построят экодук, сообщила пресс-служба компании «Автодор» в понедельник, 25 февраля.

Сооружение появится на 184-м км трассы. В настоящий момент ведется проектирование объекта.

Первый в России экодук был построен в Калужской области на 170-м км трассы М-3 «Украина». Накопленный опыт в строительстве перехода для диких животных, будет распространяться и на другие дороги страны - сообщили специалисты Автодора.

Еще несколько экодуков появится в Подмосковье в рамках реализации проекта ЦКАД.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Балабаново зарастает мусором 26.02.2019 17:47

Калужские добровольцы потушили 23 пожара с начала года 26.02.2019 17:28

Пенсионер лишился более 46 тысяч, отправив СМС с кодом «сотруднику» банка 26.02.2019 13:15

Приставы посоревновались во взыскании алиментов 26.02.2019 12:52

Фотоконкурс «Зеленый город-2019» проходит в Обнинске 26.02.2019 11:50

Мошенники стали представляться сотрудниками полиции 26.02.2019 11:28

Директора детского сада осудили в Обнинске 26.02.2019 11:03

Дачный дом сгорел в Жуковском районе 26.02.2019 10:37

Трое безработных украли инструменты на 40 тысяч рублей 26.02.2019 10:26

Капитан МВД научил детей забивать голы 26.02.2019 09:50

Народные новости
1488 13
lekby
1445 18
Александр К.
4683 18
Daria13

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.