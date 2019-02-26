Опыт строительства калужского экодука будет применен в Смоленской области

26.02.2019 17:38 56

В Смоленской области на федеральной трассе М-1 «Беларусь» построят экодук, сообщила пресс-служба компании «Автодор» в понедельник, 25 февраля.

Сооружение появится на 184-м км трассы. В настоящий момент ведется проектирование объекта.

Первый в России экодук был построен в Калужской области на 170-м км трассы М-3 «Украина». Накопленный опыт в строительстве перехода для диких животных, будет распространяться и на другие дороги страны - сообщили специалисты Автодора.

Еще несколько экодуков появится в Подмосковье в рамках реализации проекта ЦКАД.