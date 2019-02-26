Калужские добровольцы потушили 23 пожара с начала года

26.02.2019 17:28 50

На территории Калужской области более 13 000 человек являются добровольными пожарными. Все они объединены в команды и дружины, многие из которых ведут дежурство круглосуточно на дому.

C начала 2019 года добровольцы принимали участие в тушении 23 пожаров, и 3 пожара потушили самостоятельно. Всего волонтеры помогли спасти имущество граждан на сумму более 13 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 26 февраля.